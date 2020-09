Para Siboldi el césped del estadio Azteca es "peligroso"

Después de la lesión de Jorge Hernández, mediocampista del Pachuca, Robert Dante Siboldi reconoció que la condición del césped del Estadio Azteca "es peligroso", aunque está en su mejor estado desde que regresaron al recinto.

El entrenador de La Máquina se dijo inexperto en la materia, pero sí se dio cuenta de algunas acciones, no solo la de "El Burrito", sobre la cancha dos veces mundialista.

"El campo está en su mejor momento. Está flojo por la cantidad de lluvia y es peligroso, pero bueno, qué puedo decir yo, no soy el experto o el ingeniero de la cancha. Creo que están tratando de hacer lo mejor posible para que esté en condiciones para cada partido", dijo el charrúa.

Hernández se lastimó el tobillo, incluso salió en ambulancia, tras una barrida. El mexicano no tuvo contacto con algún rival, simplemente quiso detener el trayecto una bola y su pierna quedó atorada. Al minuto cinco, Gustavo Cabral, zaguero central del Pachuca, también tuvo complicaciones con el pasto y tropezó, sin la provocación de un rival cementero. Y, antes de terminar el primer tiempo, Romario Ibarra se resbaló.

El césped recibió un tratamiento durante la pandemia, mientras se remodelado los banquillos del inmueble y el alumbrado.

Sobre la victoria ante Pachuca (1-0), el timonel aseguró que su plantel todavía debe ajustar detalles en el funcionamiento.

"En todas las líneas para mejorar, es lo más difícil: mantener una regularidad, lo que te permite sumar puntos. Obviamente, tendremos altibajos, se debe mejorar lo personal para mantener lo grupal", explicó.

La Máquina viaja el domingo a Tijuana, para enfrentar a los Xolos en el estadio Caliente.