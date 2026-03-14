Paralímpicos esquían en shorts y camisetas

CORTINA D´AMPEZZO.- En los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina de este mes, algunos atletas compitieron con pantalones cortos, camisetas y camisetas sin mangas. Un esquiador se lamentó por las condiciones "tropicales" y un snowboarder se quejó de que la nieve blanda y lenta lo ponía en desventaja. Y algunos se preocuparon por su seguridad.

"Estoy aquí para representar a la comunidad de personas con discapacidad en una tabla de snowboard, y quiero dar el mejor espectáculo que pueda". "Pero no voy a matarme en el proceso... Tengo dos hijos en casa y ya tengo una discapacidad. No estoy tratando de quedarme con más discapacidad", dijo Brenna Huckaby, triple medallista de oro paralímpica de Estados Unidos.

El clima cálido en los Paralímpicos, que se extienden hasta el domingo, hace que algunos atletas se pregunten: ¿Deberían celebrarse estos Juegos más temprano en el año, cuando el frío es más confiable?

"Si dependiera de mí, sin duda adelantaría los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", indicó Zach Miller, snowboarder paralímpico estadounidense.

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Miller se metió en este deporte porque vio al equipo de Estados Unidos arrasar en el debut del snowboard cross paralímpico masculino en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014. En estos Juegos, quiere mostrarles a los niños cómo pueden competir en deportes y hacer cosas geniales.

"Y entonces es mucho menos genial, porque estoy lidiando con condiciones realmente terribles y compitiendo en una pista que en realidad no muestra lo que es el deporte", expresó. "Es frustrante".

Miller terminó sexto en la final de snowboard cross y señaló que los competidores más livianos como él pueden estar en desventaja para mantener el impulso en nieve más blanda.

El biatleta paralímpico alemán Marco Maier siguió adelante en nieve pastosa con pantalones cortos y una camiseta de manga corta para no sobrecalentarse.

"Ahora tenemos los Juegos de Verano", bromeó Maier, quien se mantuvo lo suficientemente fresco como para ganar una medalla de bronce en la carrera de velocidad del fin de semana pasado. "Es un desafío".

AUMENTO DE TEMPERATURAS

EN LOS PARALÍMPICOS

El calor de principios de marzo sería "casi imposible" sin la influencia del cambio climático, dijo Shel Winkley, meteorólogo de Climate Central.

Investigadores afirman que los lugares que pueden albergar de manera confiable unos Juegos de Invierno se reducirán debido al cambio climático. Los Paralímpicos suelen celebrarse dos semanas después de los Juegos Olímpicos de Invierno. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que está considerando rotar los Juegos entre un grupo permanente de sedes adecuadas y celebrarlos antes, porque marzo se está volviendo demasiado cálido para los Paralímpicos.

El Comité Paralímpico Internacional está trabajando con el COI para considerar las fechas. Adelantarlos no es fácil por otras grandes competiciones de deportes de invierno, pero puede ser necesario para garantizar las mejores condiciones, dijo Craig Spence, director de marca y comunicaciones del IPC.

Spence desestimó las quejas sobre las condiciones de este año y sostuvo que las pistas habían sido excelentes. Pero reconoció un problema a futuro.

"Está claro que el cambio climático no va a desaparecer. Somos muy conscientes de su impacto no solo en los deportes de invierno, sino también en los de verano", dijo Spence. "Hemos visto temperaturas en aumento en los Juegos Paralímpicos de Invierno durante las últimas ediciones".

CONDICIONES MÁS CÁLIDAS

COMO UN PROBLEMA DE SEGURIDAD

Las condiciones meteorológicas cambiantes suponen un desafío para todos los atletas. Pero profesionales médicos dicen que pueden ser aún más duras para los atletas paralímpicos.

El doctor Jaap Stomphorst, médico deportivo del hospital Isala en los Países Bajos, indicó que la mala calidad de la nieve tiene una "gran influencia" en la tasa de lesiones y accidentes entre los paralímpicos.

Por ejemplo, explicó que los competidores de esquí sentado necesitan nieve muy buena para bajar la pista con seguridad porque no pueden compensar los surcos desplazando su peso fuera del esquí, y que los baches pueden ser especialmente problemáticos para esquiadores con discapacidad visual. Stomphorst estudió lesiones en Juegos Paralímpicos anteriores.

La doctora Sarah Eby, médica principal del equipo de esquí alpino paralímpico de Estados Unidos, observó que los atletas sin discapacidad tienen "dos rodillas, tienen todos sus músculos funcionando bien cuando los necesitan... si pensamos en nuestros atletas paralímpicos, quizá solo tienen una pierna, dependen más del equipo, que no pueden ajustar".

Miller, el snowboarder, dijo que el calentamiento lleva a los atletas a intentar "minimizar errores y competir de manera conservadora, porque todo lo que hagas va a ser castigado ahí afuera en la nieve".

"Te preocupa tu propia seguridad en la pista, no sientes que puedas ser el atleta que sabes que eres", agregó.