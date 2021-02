Participará Josele Garza en la Súper Copa

El piloto Josele Garza iniciará un interesante proyecto en la Súper Copa para la temporada 2021, luego de que se dieron a conocer la participación de Michael Andreotti y de la garantía de los Jourdain.

"Quiero regresar al automovilismo mexicano nuevamente como dueño de equipo y aunque soy formulero de corazón, cuando me enteré que Michael Andretti iba a estar en Súper Copa y conociendo a los Jourdain que son garantía, decidí iniciar este proyecto", dijo Garza.

Por otra parte dijo que serían 3 Indy en una misma categoría y quien no dice que Tracy que ya estuvo en México compitiendo en Súper Copa, también se anime.

"La idea es hacer un equipo con sangre nueva con pilotos jóvenes que por ejemplo vengan de los karts o de otras categorías que hay en México y también con algunos experimentados, porque el formato que tiene la Copa Mercedes-Benz lo permite con la dupla Oro y Plata", manifestó el internacional mexicano.

Josele dijo que a él le gusta pulir a los pilotos jóvenes y que por eso quiere volver a tener un equipo dentro del automovilismo deportivo mexicano: "Ahora también está un tema muy importante que es el de los patrocinios que con esto de la pandemia se puso muy complicado. Ya estoy hablando con alguno de mis contactos y ojalá todo salga como lo tengo planeado".

Y agregó, "La gente nos conoce más porque tuvimos el apoyo de los medios, y es importante para las nuevas generaciones que las den a conocer para crear nuevos ídolos. Recuerdo que a veces si yo estaba en un restaurante la gente se me acercaba y me decía "tú eres el Novato de Indy" y eso ahora no ocurre, porque no los conocen", expresó.

Garza aclaró además que siempre ha dado buenos resultados y por eso tiene mucha confianza en este proyecto para que pueda hacerse realidad muy pronto.

"Los aficionados en México saben mucho de autos, pero es muy importante que conozcan quienes son los que destacan en nuestro país, porque conocen mucho lo internacional y eso no beneficia en nada a nuestro automovilismo", aclaró.

Por último, dijo que no ha tenido oportunidad de subirse a los autos Mercedes de Súper Copa, pero que tiene referencias que tecnológicamente está a la altura de los mejores turismos del mundo.