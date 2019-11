Partido de Federer en México con riesgo de lluvia

La realización de "The Greatest Match", el encuentro de exhibición entre Roger Federer y Alexander Zverev, podría estar en riesgo, luego de que el pronóstico del tiempo indique que el 23 de noviembre, el día en el que se celebrará el encuentro, exista un 20 por ciento de probabilidades de que llueva en la Ciudad de México y que esto impida que se dispute el juego.

Lo anterior pone en incertidumbre a las personas que hayan comprado su boleto para el partido, ya que aún no hay un panorama claro si habría reembolso de la compra de sus entradas.

"El martes tendremos una junta para discutir varios temas, entre esos se discutirá ese precisamente", sostuvo Raúl Zurutuza, presidente Mextenis, la organización que realiza el evento, a EL UNIVERSAL Deportes.

Este escenario se da gracias a la ajustada agenda del tenista suizo con su gira por Latinoamérica, en la cual apenas pasaría un día en cada una de las cinco naciones en las que disputará un partido, incluido México.

Federer estaría llegando a México el viernes 22 por la noche, la mañana y la tarde del sábado 23 estaría en territorio mexicano y la noche de ese mismo sábado tendría que tomar un vuelo a Quito, Ecuador, para concluir su gira el domingo 25 en esa nación.

Lo mismo pasaría en otros países, en las cuales no se sabe que pasaría en caso de un incidente de fuerza mayor que provoque la suspensión del juego.

De acuerdo con la página oficial del evento, las entradas en la Plaza de Toros México, el inmueble donde se celebrará el juego, ya están agotadas. Más de 40 mil localidades se pusieron a la venta para el juego entre Federer y Zverev.