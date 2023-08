Partidos de hoy 7 de agosto en la Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- El Inter Miami de Lionel Messi fue el primer equipo de la Leagues Cup en amarrar su boleto a los cuartos de final, luego de vencer en penaltis al FC Dallas.

Este lunes 7 de agosto los partidos de octavos continúan y por la noche ya conoceremos a los otros tres clubes que avanzarán a la siguiente ronda del torneo disputado entre conjuntos mexicanos y de la MLS.

Cabe recordar que será el martes el último día de esta fase y que a partir del viernes comenzarán los duelos de cuartos.

Partidos del 7 de agosto en la Leagues Cup

Este lunes el único equipo de la Liga MX que tendrá actividad será el de los Gallos Blancos del Querétaro, que ha sido sorpresa y se ha logrado meter hasta esta ronda de la competencia.

Philadelphia Union vs New York RB (17:30 horas) - Apple TV

Querétaro vs New England (18:00 horas) - Apple TV y Canal 9

Charlotte FC vs Houston Dynamo (19:30 horas) - Apple TV