Partidos de la jornada 10 a realizarse este sábado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Para este fin de semana se está disputando la jornada 10 del Clausura 2023 y para el sábado 4 de marzo hay cuatro compromisos atractivos por la actualidad que presenta cada equipo.

Los primeros que abren la cartelera de este sábado son León y Atlético de San Luis, la Fiera se encuentra en la séptima posición y los Potosinos son 14, aunque sólo hay 3 puntos de diferencia en la tabla general.

Para tener una tarde entretenida llega el juego entre América y Pachuca, las Águilas son quintas con 17 puntos y los Tuzos son sextos con 16 unidades.

Los de Coapa tienen una racha de no perder en lo que va del torneo, así que contra Pachuca se puede acabar o alargar el paso perfecto.

Con 5 minutos de diferencia, en la Sultana del norte, Monterrey se enfrentará a Juárez. Un duelo de diferencia abismal, porque Rayados son los líderes del torneo con 22 puntos y los Bravos aparecen hasta el lugar 9 con 11 puntos.

La noche de este sábado se cierra en el estadio Akron cuando Chivas reciba a Santos, los dirigidos por Paunovic también se encuentran estables en los primeros lugares de la tabla general.

¿Cuáles son los partidos de este sábado 4 de marzo?

León vs Atlético de San Luis

17:00 horas / Estadio Nou Camp

Transmisión: Claro Sports, Marca Claro y Fox Sports

América vs Pachuca

19:05 horas / Estadio Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX+

Monterrey vs Juárez

19:10 horas / Estadio BBVA

Transmisión: Fox Sports

Chivas vs Santos

21:10 horas / Estadio Akron

Transmisión: Afizzionados y ViX+