Partidos de la Jornada 4 Liga MX que se verán en TV Abierta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- La actividad de la Liga MX continuará en unos días con duelos llenos de emoción para miles de fanáticos, quienes esperan con la llegada de la Jornada 4 una mejor versión de sus clubes.

Con la llegada de una nueva fecha del Clausura 2023, una pregunta siempre se encuentra presente en la mente de los aficionados, saber si podrán ver a su equipo por televisión abierta.

Una incógnita que se ha vuelto repetitiva por la falta de juegos disponible en señal abierta y la migración a cadenas de televisión de paga o plataforma de streaming.

A continuación, te contamos todos los detalles y partidos que estarán disponible para seguir sin costo extra.



Partido: Puebla vs Rayados de Monterrey

Fecha: 27 de enero

Hora: 19:05 PM

Transmisión: TV Azteca



Partido: Tijuana vs Pumas

Fecha: 27 de enero

Hora: 21:05 PM

Transmisión: TV Azteca



Partido: América vs Mazatlán

Fecha: 28 de enero

Hora: 21:05 PM

Transmisión: Canal 5



Partido: Toluca vs León

Fecha: 29 de enero

Hora: 12:00 PM

Trasmisión: Canal 2