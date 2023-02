Partidos de la Jornada 5 Liga MX para ver este sábado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- La actividad de la Jornada 5 del Clausura 2023 para este sábado 4 de febrero tiene programado tres partidos atractivos.

León y Pachuca, se miden en el estadio Nou Camp. Los equipos de Grupo Pachuca miden fuerzas. Mientras los Tuzos se encuentran en la parte alta de la tabla, la Fiera está hasta la posición 13.

El duelo entre Cruz Azul y Tigres genera mayor interés, porque la Máquina quiere conseguir su primera victoria del Clausura 2023, ante unos Felinos que buscan el liderato.

Y cierran la cartelera Santos frente América, las Águilas llegan motivados tras la goleada la jornada pasada, pero los Laguneros no quieren dejar los primeros lugares de la tabla general.



¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Liga MX del sábado 4 de febrero?

León vs Pachuca

Estadio Nou Camp

17:00 horas

Transmisión: Claro Sports, FOX Sports, Marca Claro

Cruz Azul vs Tigres

Estadio Azteca

19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, Afizzionados

Santos vs América

Estadio TSM

21:05 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5 y TUDN