Partidos de la primera jornada del Mundial que no van en tv abierta

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Es cuestión de horas para que el Mundial de Qatar 2022 comience y la duda entre los aficionados es qué partidos podrán ver por televisión abierta y cuáles no.

Por eso aquí te contamos los juegos de la primera fase que no estarán en la tv abierta, sino por otras señales.

Lunes 21 de noviembre

Inglaterra vs Irán (Sky)

Senegal vs Países Bajos (Sky)

Estados Unidos vs Gales (Sky)



Martes 22 de noviembre

Francia vs Australia (Sky)



Miércoles 23 de noviembre

Marruecos vs Croacia (Sky y Vix+)

Alemania vs Japón (Sky)

España vs Costa Rica (Sky)



Jueves 24 de noviembre

Suiza vs Camerún (Sky)