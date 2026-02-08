Passler pide al tribunal competir en los JJOO

MILÁN.- La biatleta italiana suspendida Rebecca Passler ha solicitado al Tribunal de Arbitraje Deportivo que le permita competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, argumentando que su prueba de dopaje positiva se debió a una contaminación y que ella no tiene la culpa.

El tribunal dijo el sábado que espera escuchar la apelación de Passler el martes.

"El Srta. Passler solicita al TAS que anule la suspensión debido a la falta de intención y negligencia y que le permita participar en los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo el tribunal. "La solicitud argumenta que la (prueba positiva) es un caso de contaminación sin culpa de la atleta".

El TAS no estableció un objetivo para un veredicto. El evento femenino de 15 kilómetros en la ciudad natal de Passler, Anterselva, es el miércoles y el sprint de 7.5 kilómetros es el próximo sábado.

Passler fue retirada de la competencia el lunes por la agencia antidopaje italiana después de dar positivo por letrozol en una muestra tomada mientras entrenaba el mes pasado. El medicamento puede usarse en el tratamiento del cáncer de mama y también controlar los efectos del uso de esteroides.