Pato O'Ward correrá con McLaren en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México 2024 será más que especial y es que "Checo" Pérez (Red Bull) no será el único local en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este miércoles se confirmó que el regiomontano Pato O'Ward, quién conduce para McLaren en la IndyCar, disputará la Práctica Libre 1 del GP en la Magdalena Mixhiuca el próximo mes de octubre.

A través de un mensaje en las redes sociales del Team Papaya, el volante tricolor reveló la noticia:

"Tengo noticias muy emocionantes para decirles a todos. Estaré con McLaren en el Gran Premio de México, pero esta vez me subiré al coche para la primera práctica libre", dijo un emocionado Pato, quien es un constante en el Paddock del Grand Prix de la Ciudad de México y quien ha expresado anteriormente a EL UNIVERSAL Deportes su deseo por algún día formar parte de la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.

Esta participación en casa será parte de las metas que tiene trazadas O'Ward con la escudería dirigida por Zak Brown. Incluso cabe recordar que a finales del 2023 McLaren reveló qué el mexicano sería su piloto de reserva para este 2024, lo que le abre las puertas a probar el Fórmula 1 no sólo en los tests, sino también en alguna sesión de entrenamiento, como sucederá el siguiente 25 de octubre.

"No puedo esperar. Es un sueño hecho realidad para mí conducir un auto de Fórmula 1 frente al público de mi país. No puedo agradecer lo suficiente a Zak (Brown - Jefe del equipo), a Andrea (Stella - director técnico) y a todo el equipo por esta increíble oportunidad", destacó.

Este año McLaren se ha convertido en el equipo fuerte de la Fórmula 1 y quien le ha peleado de tú a tú a Red Bull, por lo que O'Ward tendrá grandes posibilidades de colocarse en el top 3 de la FP1.

"El coche ha sido un cohete este año, así que intentare hacer mi parte y ayudarlos tanto como pueda para el resto del año", añadió.