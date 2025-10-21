Pato O'Ward correrá en el Gran Premio de México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- La semana del Gran Premio de México comenzó y aunque por primera vez "Checo" Pérez no será parte de la parrilla, el público tendrá otro piloto mexicano al cual apoyar: Pato O'Ward, quien fue confirmado por Arrow McLaren para participar en la primera práctica libre del fin de semana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, McLaren compartió un video del piloto regiomontano diciendo "nos vemos pronto", en referencia a la P1 que se llevará a cabo el viernes 24 de octubre.

Esta será la segunda vez consecutiva que "Pato" deleite al público mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez y él mismo reveló su emoción de correr ante su gente.

"Estoy emocionado de volver a subirme al coche para la FP1 en mi carrera de casa en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa que el equipo había planeado. Estoy deseando volver este año y trabajar con Zak, Andrea y todo el equipo", confesó "Pato".

Andrea Stella, director de la escudería, destacó el trabajo del mexicano en IndyCar y reafirmó su lugar como piloto de reserva.

"Esto proporcionará más conocimientos para 'Pato', ya que sigue estando disponible como parte de nuestra reserva de pilotos por segundo año, asegurando que tenemos una amplia reserva de pilotos disponibles a los que recurrir si es necesario", declaró.