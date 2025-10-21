Segundo día de protestas en la UASLP
Estudiantes de distintas facultades se unen en manifestaciones para exigir justicia y seguridad tras caso de violencia de género
Estudiantes de distintas facultades se manifestaron por segundo día consecutivo para exigir justicia por el caso de violencia de género en la Facultad de Derecho. Las movilizaciones provocaron bloqueos en varias vialidades de la capital potosina.
