Segundo día de protestas en la UASLP

Segundo día de protestas en la UASLP

Segundo día de protestas en la UASLP

Estudiantes de distintas facultades se unen en manifestaciones para exigir justicia y seguridad tras caso de violencia de género

Por Redacción PULSO

Octubre 21, 2025 12:46 p.m.
Estudiantes de distintas facultades se manifestaron por segundo día consecutivo para exigir justicia por el caso de violencia de género en la Facultad de Derecho. Las movilizaciones provocaron bloqueos en varias vialidades de la capital potosina.

SLP

Redacción

Estudiantes de distintas facultades se unen en manifestaciones para exigir justicia y seguridad tras caso de violencia de género

Video | Rector admite fallas en respuesta institucional ante agresión sexual
Video | Rector admite fallas en respuesta institucional ante agresión sexual

Video | Rector admite fallas en respuesta institucional ante agresión sexual

SLP

Daniel Ortiz Rmz

Zermeño Guerra anunció que se revisarán los protocolos

Docentes de Medicina piden cambios que garanticen salud física y mental de alumnado
Docentes de Medicina piden cambios que garanticen salud física y mental de alumnado

Docentes de Medicina piden cambios que garanticen salud física y mental de alumnado

SLP

Leonel Mora

15 académicos calificaron como inadmisibles los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho

Deuda estatal, en 3 mil 094 mdp: García Vidal a diputados
Deuda estatal, en 3 mil 094 mdp: García Vidal a diputados

Deuda estatal, en 3 mil 094 mdp: García Vidal a diputados

SLP

Samuel Moreno

La titular de Finanzas detalló la situación financiera y medidas tomadas por el Ejecutivo