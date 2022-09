Pato O'Ward estará con McLaren en la Fórmula 1

A-AA+

Uno de los pilotos mexicanos que también ha tenido sobresalientes actuaciones en su circuito es Patricio O'Ward, ya que en la temporada de la IndyCar ya logró ganar dos carreras con Arrow McLaren SP.

Gracias a su rendimiento, comienza a tener preparación para un posible ascenso a la Fórmula 1, es por eso que tras su participación en el Firestone Grand Prix de Monterey, celebrado en California, viajó a Londres para estar en el simulador en las instalaciones de Working con el fin de probarse con el equipo de McLaren en la Fórmula 1, de acuerdo con el Monterey County Now.

No es la primera vez que el mexicano Pato O'Ward tiene una prueba con el equipo de Fórmula 1. En diciembre del 2021 la tuvo y ahora tendrá una oportunidad más de probarse, aunque el sueño de estar en el Gran Circo luce lejano, ya que McLaren tiene a Lando Norris y Oscar Piastri para la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Una de las ventajas para el mexicano es que McLaren tiene como pilotos de prueba y desarrollo a Will Stevens, que compite la mayor parte del tiempo en Sports Cars y Oliver Turvey, en Fórmula E. Ambos con 31 y 35 años, respectivamente.

Esto podría abrirle las puertas a O'Ward para estar en la reserva del equipo y aspirar a la máxima categoría del automovilismo mundial como lo es la Fórmula 1.