Pato O'Ward logra su sexto podio al quedar tercero en Indianápolis

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El piloto mexicano de la escudería McLaren Pato O'Ward quedó en el tercer lugar en el Gran Premio Gallagher de Indianápolis de la serie IndyCar.

Con esto, O'Ward consigue su sexto podio del año. Pato O'Ward inició en el cuarto lugar la competencia, lo que le ayudó a llegar en el tercer puesto.

El piloto neozelandés Scott Dixon del NC Bank Chip Ganassi Racing fue el ganador de la competencia.

Pato O'Ward terminó tercero en el No. 5 Arrow McLaren Chevrolet. Christian Lundgaard, quien se unió a su compañero de equipo en RLL, Rahal, en la primera fila al comienzo, quedó cuarto en el No. 45 Hy-Vee Honda. Alexander Rossi, quien ganó este evento el año pasado, completó los cinco primeros en el No. 7 Arrow McLaren Chevrolet.

El líder del campeonato, Alex Palou, finalizó séptimo en el No. 10 The American Legion Honda de Chip Ganassi Racing para expandir su brecha de puntos a 101 sobre Dixon, quien superó a Josef Newgarden por el segundo lugar. Newgarden también quedó atrapado en el tumulto que reunió a Dixon, pero inmediatamente perdió una vuelta pendiente y terminó en el puesto 25, el más bajo de la temporada, en el Chevrolet No. 2 del Hitachi Team Penske, dos vueltas abajo. Newgarden es tercero en la clasificación, 105 puntos por detrás de Palou a falta de tres carreras.