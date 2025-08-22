'Pato' O'Ward se prepara para la carrera en Milwaukee

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La IndyCar regresa al ruedo tras unos días de descanso con la carrera en las 250 millas de Milwaukee, donde "Pato" O'Ward buscará conquistar la victoria para sacarse la espina de la fecha pasada, que no logró terminar por un problema eléctrico en su auto.

El piloto mexicano arrancó desde la primera posición en Laguna Seca, pero después de haber liderado unas vueltas y de entrar a pits, el auto del regiomontano comenzó a perder potencia, lo que lo obligó a abandonar la carrera. Este triste resultado también esfumó la ilusión de "Pato" de seguir peleando por el campeonato de la categoría.

Después de haber quedado fuera de la carrera, Alex Palou aprovechó para coronarse tetracampeón de la IndyCar, lo que significó su tercer campeonato al hilo.

Los pilotos se enfrentan a las últimas rondas de la temporada 2025 de la categoría, con el fin de buscar cerrar de la mejor manera la campaña. "Pato" O'Ward está al acecho de firmar su mejor año en la IndyCar, por lo que sumar puntos es una obligación.

En 2021, el mexicano sumó un total de 481 puntos, y en este momento tiene un total de 475, por lo que le bastan más de seis puntos para superar esa marca.

Las acciones del fin de semana arrancan este viernes 22 de agosto y culminan el domingo 24 con la carrera.

Clasificación / sábado 23 de agosto / 13:00 horas / ESPN y Disney+.

Carrera / domingo 24 de agosto / 13:00 horas / ESPN y Disney+.