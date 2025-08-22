¡FELICES 40!
ESTUPENDA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
Gloria Escobedo cumplió 40 años de vida y compartió esta ocasión especial con la familia y grupos de amigos.
Una serie de elementos de buen gusto preparó a detalle para la estupenda celebración.
Ahí, seres queridos y amigos de siempre.
Así, cuando llegó al festejo, fue recibida por los invitados con una ovación, abrazos y muestras de afecto.
Su rostro, pleno de felicidad por compartir un año más de vida ¡radiante!, con bienestar.
La atmósfera, cálida, con enormes sonrisas.
Eso sí, ¡Cómo te quieren!
