¡FELICES 40!

ESTUPENDA FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos

Agosto 22, 2025
Gloria Escobedo cumplió 40 años de vida y compartió esta ocasión especial con la familia y grupos de amigos.

Una serie de elementos de buen gusto preparó a detalle para la estupenda celebración.

Ahí, seres queridos y amigos de siempre.

Así, cuando llegó al festejo, fue recibida por los invitados con una ovación, abrazos y muestras de afecto.

Su rostro, pleno de felicidad por compartir un año más de vida ¡radiante!, con bienestar.

La atmósfera, cálida, con enormes sonrisas.

Eso sí, ¡Cómo te quieren!

