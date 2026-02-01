Paul George está 25 juegos fuera

Paul George de los 76ers de Filadelfia ha sido suspendido por 25 partidos por violar los términos del Programa Antidrogas de la NBA, anunció la liga el sábado.

La NBA no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada, y George emitió un comunicado a ESPN diciendo que tomó algo que era "inapropiado".

"En los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental, y en el curso de buscar tratamiento recientemente para un problema propio, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado", dijo George en el comunicado emitido a la cadena.

Se disculpó con el equipo y sus fanáticos, diciendo que asume "toda la responsabilidad por mis acciones".

La suspensión de 25 partidos, según los términos del acuerdo entre la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, indica que esta fue la primera violación por parte de George. Comenzará a cumplir la suspensión el sábado cuando Filadelfia reciba a Nueva Orleans.

La suspensión le costará a George —nueve veces seleccionado All-Star— aproximadamente $11,7 millones de dólares de su salario de $51,7 millones, o alrededor de $469.691,72 por cada uno de los 25 partidos que se perderá. Parte de ese dinero perdido se convertirá en un crédito y acercará a Filadelfia a salir del impuesto de lujo; los 76ers estarían aproximadamente $1,3 millones por encima de esa línea al considerar el dinero que George no está recibiendo.

Se espera que George sea elegible para regresar el 25 de marzo, cuando Filadelfia reciba a Chicago. Los 76ers tendrán diez partidos restantes en la temporada regular en ese momento.

Filadelfia entró el sábado con un récord de 26-21, sexto en la Conferencia Este. Los 76ers tienen una marca de 16-11 cuando George juega, 10-10 cuando no lo hace.

George ha promediado 16 puntos en 27 partidos esta temporada para los 76ers, esa media de anotación es la tercera más alta del equipo detrás de Tyrese Maxey (29,4) y Joel Embiid (25,7). Tuvo uno de sus mejores partidos de la campaña a principios de esta semana, con una explosión de 32 puntos impulsada por nueve triples en una victoria el martes sobre Milwaukee.

George de 35 años firmó un contrato de $212 millones por cuatro años en la agencia libre antes de la temporada 2024. Pero su primer año en Filadelfia estuvo marcado por lesiones de rodilla y aductor que resultaron en que el alero tuviera uno de los peores años de su carrera en la NBA.

George promedió 16,2 puntos en solo 41 partidos, fácilmente su promedio de anotación más bajo en una temporada completa desde que promedió 12,1 puntos para Indiana en su segunda temporada en la NBA.

La temporada pasada fue tan miserable que George llamó a su primer año en Filadelfia "el fondo" a lo largo de su carrera.

Ciertamente no es mejor ahora. George se sometió a una cirugía en julio en su rodilla izquierda después de lesionarse durante un entrenamiento y se perdió los primeros 12 partidos de esta temporada.

George y el dos veces campeón anotador de la NBA Joel Embiid habían estado lo suficientemente saludables esta temporada para mantener a los 76ers en la lucha por los playoffs de la Conferencia Este.