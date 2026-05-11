Paul Magnier gana otro sprint de infarto

SOFIA.- Paul Magnier ganó un esprint masivo para sumar dos victorias en tres etapas en el Giro de Italia de este año, y el uruguayo Guillermo Silva se mantiene líder de la clasificación general el domingo, cuando la carrera se prepara para regresar a Italia.

Magnier superó a Jonathan Milan por media rueda, con Dyland Groenewegen a milímetros detrás en el tercer puesto. El final fue tan ajustado que Magnier levantó inicialmente la mano para celebrar, pero la bajó de inmediato, y pareció no estar seguro de si realmente había ganado.

El ciclista francés también se adjudicó la victoria en la etapa inaugural del viernes.

"Lo soñé y el objetivo era volver a ir a por la etapa, y el equipo hizo un trabajo increíble otra vez", exclamó Magnier, que compite para Soudal Quick-Step. "Y luego, para ser sincero, no estaba del todo seguro de haber ganado la etapa. Celebro y después digo: ´oh, no estoy seguro´, pero al final gané, así que estoy muy feliz".

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"Ahora tengo que decir que me siento realmente bien y puedo estar con los mejores velocistas del mundo, así que intentaré disfrutar este momento y seguir así con el equipo".

La tercera etapa del domingo fue un recorrido de 175 kilómetros desde Plovdiv —una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas de Europa— hasta la capital búlgara, Sofía.Diego Pablo Sevilla, Alessandro Tonelli y Manuele Tarozzi atacaron desde el inicio y parecía que iban a pelear por ganar, pero fueron alcanzados con la meta ya a la vista.

Fue la tercera y última etapa en Bulgaria antes de la jornada de descanso del lunes, mientras el Giro se traslada a Italia. La cuarta etapa del martes es un recorrido de 138 kilómetros desde Catanzaro, al sur de la península, hasta Cosenza.

Silva, quien el sábado se convirtió en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro y en liderar la carrera, seguirá vistiendo la maglia rosa.

Silva, de 24 años y corredor del XDS Astana, aventaja por cuatro segundos al alemán Florian Stork y al especialista italiano en escalada Giulio Ciccone. "El equipo me apoya muchísimo y quería que mantuviera este maillot de cara al día de descanso. Así que vamos a disfrutarlo", dijo Silva.

"Lo de hoy fue simplemente increíble. En cada momento, la gente me miraba y todavía no termino de creerlo. Intentaremos conservarlo (el maillot de líder) el mayor tiempo posible y es muy bonito llevarlo hasta Italia".

El 109.º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.