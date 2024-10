Reducción de suspensión de Paul Pogba por dopaje

Paul Pogba vio reducido su castigo por dopaje de cuatro años a 18 meses después de una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El fallo significa que el campeón del mundo de Francia podrá reanudar su carrera en 2025.

El TAS confirmó informes anteriores de que la suspensión se redujo cuando The Associated Press se comunicó con él el viernes. El TAS no dio más detalles sobre la decisión.

"Finalmente la pesadilla terminó", indicó Pogba en un comunicado. "Tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, puedo pensar nuevamente en el día que volverá a seguir mis sueños".

El mediocampista de la Juventus dio positivo por testosterona en agosto del año pasado y el tribunal antidopaje de Italia le impuso el castigo máximo.

En ese momento, Pogba dijo que "el veredicto es incorrecto" y apeló al TAS con sede en Suiza.

"Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional", dijo.

Las suspensiones de cuatro años son estándar según el código mundial antidopaje, pero pueden reducirse en los casos en que un atleta puede demostrar que su dopaje no fue intencional, si el resultado positivo fue resultado de una contaminación o si brinda "asistencia sustancial" para ayudar a los investigadores.

Pogba, de 31 años, fue el futbolista más caro de la historia cuando se unió al Manchester United procedente de la Juventus por una tarifa de 113 millones de dólares (105 millones de euros) en 2016.

Protagonizó el triunfo de Francia en la Copa del Mundo en 2018 y regresó a la Juventus como agente libre en 2022. Pero las lesiones lo limitaron a solo ocho apariciones en la Serie A en su segunda etapa en el club antes de su suspensión.

Pogba fue suspendido después de que se anunciara la prueba positiva en septiembre del año pasado.