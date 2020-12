Pedro Aquino, muy cerca del América

Aunque todavía no tiene técnico para el torneo Guardianes 2021, el América está muy cerca de recibir su primer obsequio navideño: un refuerzo proveniente del actual campeón en la Liga MX.

A falta de que se firme el contrato y se haga oficial, el volante de contención peruano Pedro Aquino será nuevo jugador de las Águilas. Titular recurrente con La Fiera de Ignacio Ambriz, el sudamericano se distingue por su eficiente recuperación del balón y fácil entrega.

Su llegada cubriría los huecos dejados por el argentino Santiago Cáseres y el mexicano Fernando Rubén González, quien ya no entra en los planes del club. A Aquino le restan seis meses de contrato con el actual campeón, por lo que es momento para negociarlo; de lo contrario, podría salir gratis en el verano.

Llegó al futbol mexicano para el Apertura 2017. Sus derechos federativos fueron adquiridos por los Tigres, pero lo cedieron a los Lobos BUAP, con los que jugó un año y después se fue al León, donde se consolidó.

El peruano, incluso, ya busca casa en la Ciudad de México, por lo que todo luce encaminado a que sea el primer refuerzo del América de cara a 2021, aunque todavía no se sepa quién dirigirá al equipo.