Pegula accede a semis con paso perfecto

Cancún.- La estadounidense Jessica Pegula, quinta del ránking, venció este jueves 6-3, 6-2 a la griega Maria Sakkari para pasar con actuación perfecta a la semifinal de las Finales de la WTA que se juegan en Cancún, México.

Pegula sacó las mejores utilidades de un primer set en el que ambas fallaron con el servicio, sobre todo Sakkari, con cinco doble faltas, que sumó a 20 errores no forzados, algunos de ellos en lances con la cancha libre.

Comenzaron con quiebres; en el tercer juego la estadounidense se puso delante con el saque de la europea y, tras confirmar, amplió la ventaja a 3-1. Otro rompimiento, con confirmación, la alejó 5-1 y, aunque Maria ganó los juegos siete y ocho, en el noveno volvió a perder su saque, lo cual le dio la manga a la norteamericana en 37 minutos.

En el arranque del segundo parcial la lluvia, acompañada de vientos con rachas de 30 kilómetros por hora, forzaron la detención del duelo por unos minutos. Al regresar Jessica mantuvo su saque y quebró para irse delante 2-0.

Frustrada, la griega no tuvo capacidad de respuesta en el tercer ‘game’ y aunque en el cuarto luchó, dos doble faltas en ‘deuce’ la llevaron a perder el servicio y verse debajo 4-0. Hizo un quiebre en el quinto ‘game’, confirmó; sin embargo, Pegula mantuvo la efectividad de su ‘drive’ y la limpieza de su revés.

Quebró Pegula en el octavo juego y firmó su tercera victoria consecutiva, al mantener el 100 por ciento de los puntos con el primer saque y sacar provecho de 35 errores no forzados de su oponente.

“Fue un reto; no me sentí cómoda (por el viento), pero traté de no hacer de más. Siento que en México hay amor para mi y tengo ganas de seguir aquí”, dijo Pegula, campeona el año pasado del Máster 1.000 de Guadalajara e invicta en torneos en el país.