Peláez desmiente salidas de jugadores en Chivas

Tras dar por finalizado el Clausura 2020, los rumores de altas y bajas en varios clubes no tardaron en llegar y en ellos no podía faltar el Guadalajara, que desde la llegada de Ricardo Peláez se convirtió en protagonista dentro del mercado de transferencias.

Este viernes, el director deportivo del Rebaño desmintió los rumores que colocaban a varios jugadores del primer equipo fuera de la institución.

"Deja ver si me acuerdo. 'El Pollo' se iba a Necaxa, Madueña también, con Gudiño en un paquete de tres, 'El Conejo' se iba a Tigres, puras mentiras. Afortunadamente tenemos una gran comunicación con los jugadores permanentemente, estamos escribiéndonos, ahora acabo de saludar a todos en los exámenes médicos y nada de eso es cierto. Creo que a 'Chicote' también lo andaban cambiando, nada".

Peláez admitió que se mantendrá una base, donde se encuentran los jugadores que recién llegaron a inicios de año.

"La base de jugadores que teníamos, los jugadores que llegaron apenas en enero pasado, todo se mantiene, se mantiene la base, creo que tenemos un gran plantel en cantidad y calidad, tenemos 7 canteranos en el primer equipo, tenemos 7 seleccionados nacionales, somos la base. Es prácticamente puro rumor".

Por ahora, Ángel Zaldívar es la única incorporación que ha hecho oficial el cuadro del Guadalajara.