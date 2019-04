Peláez se pone plazo de 2 años para que Cruz Azul sea campeón

"En dos años o menos, Cruz Azul será campeón". Así lo prometió Ricardo Peláez, director deportivo de La Máquina en entrevista concedida a TDN.

El directivo basa su afirmación en "cómo veo a los jugadores, cómo trabaja el cuerpo técnico. El plazo que me he puesto son dos años, pero lo vamos a hacer antes".

Aclaró que su trabajo no es en la cancha, "yo tengo que trabajar en el entorno, en que el equipo esté bien, y lo que puedo garantizar a la gente es que Cruz Azul siempre esté en lo más alto, que permanentemente esté en la Liguilla y de ahí buscar lo más alto, pero eso también lo está buscando Monterrey, Tigres, América. Lo que sí garantizo es que siempre entre a la Liguilla".

Afirmó y espera que habrá Pedro Caixinha para rato en La Noria, "es lo que espero, nunca dije que no... Lo que dije es que todos estamos en evaluación permanente, yo del presidente y de ahí para abajo".

Reconoció que a inicio de torneo se tocó fondo, pero por el aspecto futbolístico, no por problemas internos, "antes si la prensa decía que había problemas en Cruz Azul yo salía y decía no es cierto, ahora sí eso pasa, pues es problema de la prensa, para nosotros no es cierto y así se queda".

Sobre el video en donde los jugadores salieron a aclarar que no estaban en contra de Caixinha, afirmó que fue idea de la plantilla, "les dije, yo pienso esto, ellos contestaron, 'no es justo que se diga' y los apoyé y adelante".