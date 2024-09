Extensión de contrato de José Alvarado con los Pelicans de Nueva Orleáns

NUEVA ORLEÁNS (AP) — El puertorriqueño José Alvarado, base de los Pelicans de Nueva Orleáns, accedió a una extensión contractual de dos años y 9 millones de dólares, informó el sábado una persona cercana a la negociación.

Incluida en el convenio está una alternativa del jugador para renovarse en la campaña 2026-27, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.

El acuerdo, del que informó originalmente el diario Times-Picayune, llega en momentos en que Alvarado, un suplente vigoroso que llegó procedente de Georgia Tech sin pasar por el draft en 2021, se disponía a comenzar su última temporada bajo el convenio original.

Durante tres temporadas en la NBA, Alvarado ha desarrollado una reputación de defensa valioso con capacidad de acercarse subrepticiamente a los rivales que tienen el balón para despojarlos de éste. Se le conocía por jugadas similares en el baloncesto universitario, lo que le valió el mote de "Gran Robo Alvarado".

Fue nombrado el Jugador Defensivo del Año en la ACC en 2021.

En 171 partidos con Nueva Orleáns, Alvarado promedia 7,5 puntos, 2,7 asistencias, 1,2 robos y 18,5 minutos. Jugó por la selección de Puerto Rico que participó este año en los Juegos Olímpicos de París.

Esta temporada, figurará entre los principales sustitutos del armador Dejounte Murray, recién adquirido.

El campamento de entrenamiento de los Pelicans se abre el martes en Nashville, Tennessee, un día después de que los jugadores se presenten en una jornada de prensa en Nueva Orleáns.