Peligra la visita de CR7 a México

México.- El Al-Nassr confirmó este martes la lesión del delantero portugués Cristiano Ronaldo en el tendón de la corva.

El atacante fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de que falló un penalti al minuto 12.

Tras el duelo, el portugués Jorge Jesús, técnico del cuadro árabe, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sacarlo del terreno de juego por precaución.

Sin embargo, este martes los servicios médicos del Al-Nassr confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque la estrella portuguesa ya se encuentra en fase de rehabilitación.

"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr en su cuenta de "X".

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la cifra de los mil. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, está seguro rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al-Nassr y con la selección de Portugal, que visitará México para sostener un encuentro de preparación en la Fecha FIFA de marzo, en el estadio Azteca el día 28.