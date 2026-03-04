logo pulso
Peligra la visita de CR7 a México

El astro portugués sufre lesión en el isquiotibial y está "día a día"

Por El Universal

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Peligra la visita de CR7 a México

México.- El Al-Nassr confirmó este martes la lesión del delantero portugués Cristiano Ronaldo en el tendón de la corva.

El atacante fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de que falló un penalti al minuto 12.

Tras el duelo, el portugués Jorge Jesús, técnico del cuadro árabe, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sacarlo del terreno de juego por precaución.

Sin embargo, este martes los servicios médicos del Al-Nassr confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque la estrella portuguesa ya se encuentra en fase de rehabilitación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr en su cuenta de "X".

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la cifra de los mil. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, está seguro rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al-Nassr y con la selección de Portugal, que visitará México para sostener un encuentro de preparación en la Fecha FIFA de marzo, en el estadio Azteca el día 28.

