VIDEO | Pep Guardiola elogia a Raúl Jiménez tras su actuación

En el más reciente partido de Raúl Jiménez en la Premier League con el Fulham, ante el Manchester City, el delantero mexicano brilló con una épica asistencia, misma que permitió a Andreas Pereira abrir el marcador para la visita.

Ese tanto quedó marcado por el pase de taquito del examericanista y la definición del brasileño, para así complicarle las cosas al City apenas a los 26 minutos del encuentro.

Tras el juego, que se realizó en la cancha del Etihad Stadium, Raúl Jiménez reveló a Fox Sports que Pep Guardiola, técnico español de los Cityzens, lo buscó y le dedicó algunas palabras por su buena actuación en el choque de la liga inglesa del pasado fin de semana.

"Es un gran entrenador (Pep Guardiola) y al final del partido me saludó, me dio un par de palabras y (por ese gesto) agradecerle, porque es algo que me llena", dijo.

That assist from Raúl. pic.twitter.com/2fdFal7Hx4 — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 5, 2024

A esto, se añaden los elogios que el exentrenador del Barcelona y exjugador de los Dorados de Sinaloa dio al "Lobo de Tepeji" previo al encuentro, donde señaló: "(Raúl) Jiménez está de vuelta y siempre ha sido duro".

Raúl Jiménez califica la jugada como "la mejor asistencia de su carrera"

En esa misma charla, Raúl Jiménez calificó la asistencia que dio de taquito como "la mejor de su carrera".

"Sí, es la mejor asistencia (de su carrera), Es algo que he tratado de hacer varias veces, esta vez salió y afortunadamente dio gol; contento de haber ayudado al equipo".

En la explicación de cómo fue esa jugada, Jiménez apuntó: "Eso sale (el pase de taquito), se da con el juego, me quedó ahí la bola y afortunadamente estaba ahí Andreas Pereira, atento a lo que yo podía hacer".

Su reciente desempeño con el Fulham le ha permitido a Raúl Alonso volver a la Selección Mexicana, donde busca "aportar lo que me toca como lo hago aquí (en su club) y vamos con todas las ganas y la ambición de sobresalir".