PFC buscará el triunfo ante Jaral de Progreso

La escuadra del Potosinos Futbol Club regresará a casa este sábado 14 de marzo para enfrentar al conjunto de Jaral de Progreso, en duelo correspondiente a la jornada 25 del Grupo XII de la Tercera División Profesional. El encuentro se disputará a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

En el papel se espera un partido muy parejo, ya que ambas escuadras han tenido una temporada de altibajos y llegan a esta recta final del campeonato 2025-2026 con la necesidad de sumar puntos que les permitan mantenerse en la pelea por un lugar en la liguilla.

Para el conjunto potosino, el compromiso resulta clave, ya que no puede permitirse seguir dejando escapar unidades si desea aspirar a la fase final del torneo. Además, el equipo busca romper una racha negativa de cinco derrotas consecutivas, situación que ha complicado su posición en la tabla.

El equipo dirigido por el técnico César Silva ha mostrado momentos de buen funcionamiento durante sus encuentros recientes; sin embargo, diversas desatenciones en momentos clave han derivado en resultados adversos que lo mantienen en una etapa complicada dentro del campeonato.

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Durante la semana, el plantel trabajó intensamente para mejorar su desempeño dentro del terreno de juego. Para este compromiso, el estratega podrá contar prácticamente con plantel completo, manteniendo solo una duda en su alineación titular que será definida minutos antes del inicio del partido.

En la clasificación general del Grupo XII, Potosinos FC se ubica en el décimo lugar con marca de 8 victorias, 2 empates y 12 derrotas, acumulando 27 puntos. Por su parte, Jaral de Progreso ocupa la posición 12, con 8 triunfos, 3 empates y 11 derrotas, también con 27 unidades, lo que refleja lo equilibrado que se presenta el duelo.