Phil Jones deja el United tras disputar tres partidos en tres años

LONDRES (EFE).- El defensa Phil Jones dejará el Manchester United este verano, cuando termina su contrato, tras haber disputado tres partidos desde enero de 2020.



El futbolista inglés, de 31 años, llegó al United en 2011 procedente del Blackburn Rovers y desde entonces ha disputado 229 partidos con los 'Diablos Rojos', pero su trayectoria se truncó debido a las lesiones y solo ha podido participar en tres encuentros en los últimos tres años.

Su último partido data de la temporada pasada, cuando en el último partido de liga sustituyó a Juan Mata contra el Brentford.

"Los últimos dos años han sido muy difíciles. He echado mucho de menos el fútbol y he trabajado mucho para poder estar en forma. No hay nada que no haya intentado", dijo el central inglés, que representó a Inglaterra en 29 ocasiones.