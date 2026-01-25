Philip Rivers en pláticas para dirigir a Bills

ORCHARD PARK, Nueva York.- Philip Rivers fue entrevistado por los Billls de Buffalo como candidato al puesto de entrenador en jefe el viernes, el último giro en un par de meses ajetreados para uno de los quarterbacks más prolíficos en la historia de la NFL.

Rivers, de 44 años, no tiene experiencia previa como entrenador en la NFL. Desde su retiro inicial de la liga ha trabajado como entrenador de secundaria en su natal Alabama.

El mes pasado, terminó su retiro de cinco años y finalizó la temporada con los Colts de Indianapolis. Rivers inició tres duelos, todos perdidos, en un intento fallido de salvar las posibilidades de los Colts, de avanzar a los playoffs.

Rivers fue el cuarto candidato entrevistado desde el miércoles, cuando los Bills iniciaron su búsqueda. Sean McDermott fue despedido el lunes después de lograr una foja de 98-50 y alcanzar los playoffs ocho veces en nueve temporadas,

Los Bills se convirtieron en el décimo equipo en reemplazar a un entrenador en jefe en este ciclo.

Asimismo, Buffalo ha entrevistado al exentrenador de los Giants, Brian Daboll, quien anteriormente fue el coordinador ofensivo del equipo; al actual coordinador ofensivo Joe Brady, y al coordinador defensivo de los Colts, Lou Anarumo. Se han programado más reuniones durante este fin de semana en un proceso de búsqueda liderado por el gerente general Brandon Beane. El mariscal de campo Josh Allen ha sido parte de la búsqueda y está participando en reuniones con los candidatos.

El propietario Terry Pegula decidió despedir a McDermott después de una derrota en tiempo extra 33-30 en Denver en la ronda divisional de los playoffs. McDermott llevó a los Bills a siete temporadas consecutivas de diez victorias, pero nunca condujo al equipo al Super Bowl.