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Piden el regreso de ´Chucky´ Lozano

Por El Universal

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Piden el regreso de ´Chucky´ Lozano

México.- Luego de varios meses ausente de las redes sociales y de las plataformas oficiales del San Diego FC, el nombre de Hirving "Chucky" Lozano volvió a hacerse presente alrededor del equipo, aunque no de la manera que muchos esperaban.

El mexicano, señalado por supuestos problemas de comportamiento que derivaron en su separación del club, recibió una muestra de apoyo por parte de un aficionado, quien, ante el complicado momento del conjunto, recurrió a una inusual forma de pedir su regreso.

Todo ocurrió durante el encuentro frente a LAFC, que terminó con empate (2-2). En pleno desarrollo del partido, una avioneta sobrevoló el estadio durante varios segundos con un mensaje dirigido a la directiva y la afición en favor del exjugador de Pachuca.

La manta, visible desde las gradas, llevaba la leyenda "Free Chucky = More wins" ("Liberen a Chucky = más victorias"), provocando de inmediato la reacción de los seguidores, en medio de una racha negativa del equipo dirigido por Mikey Varas, que suma ocho partidos sin conocer la victoria. Lozano, quien aspiraba a formar parte de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y no ve actividad desde noviembre de 2025, se mantiene entrenando por separado en las instalaciones del club mientras espera la finalización de su contrato.

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Lo de la avioneta se suma a otras manifestaciones de apoyo por parte de la afición, que en semanas recientes ha llevado mantas y carteles a los entrenamientos, pidiendo que se resuelvan las diferencias y que el futbolista, quien llegó a la MLS como el principal rostro de la franquicia, pueda volver a vestir los colores del equipo.

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