Piero Quispe, de Pumas, cumple promesa y regala una casa a sus padres

Pumas este fin de semana empató sin goles ante Chivas, resultado que los sigue manteniendo en la pelea de la Liguilla directa.

Uno de los jugadores fundamentales en este torneo ha sido el peruano Piero Quispe, quien tuvo un detalle especial con su familia.

Quispe, pese a estar lejos de sus padres no se olvida de ellos, aprovechando el crecimiento futbolístico y económico que tiene por su desarrollo en la Liga MX.

En redes sociales circula el video donde se observa a los padres del jugador de Pumas hacer un recorrido por su nueva casa, misma que les compró Piero.

"Este era mi sueño, no merecían menos, gracias mamá, gracias papá, los amo", señala Quispe en la grabación que presumió la familia.

Piero no estuvo presente en este conmovedor momento debido a que tenía su partido con Pumas, pero su madre fue la encargada de mandarle un mensaje de agradecimiento.

"Gracias hijo por todo. Dios te bendiga siempre. Te amo", señaló Rosalyn Córdova.