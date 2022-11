Piloto de Mercedes destaca a "Checo" Pérez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Al salir victorioso del Gran Premio de México, Max Verstappen logró un récord de triunfos en una temporada de la Fórmula 1 con 14 victorias, superando la marca de Sebastian Vettel y Michael Schumacher, que tienen 13.

Tras este logro, el piloto de Mercedes George Russell, manifestó que esto no hubiera sido posible si el piloto neerlandés no tuviera a otro compañero, destacando la labor de Sergio "Checo" Pérez en Red Bull.

Incluso, comparó la etapa en la que Lewis Hamilton y Nico Rosberg eran compañeros en Mercedes, cuando ambos lograron muchas victorias, aunque el británico no logró conseguir los 14 triunfos como ya lo hizo Verstappe y "Checo", aunque el mexicano no ha podido imponerse en más ocasiones a su coequipero.

"Cuando miras hacia atrás, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, ganaban todas las carreras, y si Lewis hubiera tenido un compañero de equipo diferente en esa época, tal vez habría ganado todas las carreras, como lo está haciendo Max", declaró Russell.

Aunque después quiso componer su comentario y resaltó el trabajo que ha hecho Red Bull a lo largo de la temporada para conseguir el "doblete". "Mas está haciendo un trabajo excelente cada semana. Red Bull está haciendo un gran trabajo. Esperamos poder cerrar esa brecha aún más el próximo año".