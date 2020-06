Piloto de Nascar se desvanece en plena entrevista (VIDEO)

El piloto del equipo Richard Petty Motorsport, Bubba Wallace, sufrió dos desmayos luego de que terminará una carrera en Atlanta, correspondiente a la temporada de Nascar, que recientemente se reinició tras el parón forzado por la pandemia del Covid-19.

Uno de los desmayos fue captado por televisión. Wallace se encontraba realizando una entrevista con la cadena Fox Sports, pero en el momento que la entrevistadora comenzó a preguntarle, éste simplemente no respondió y comenzó a tambalearse.

"¿Estás bien? Es evidente que no estás bien", le dijo la conductora.

Wallace, según se supo después, tuvo otro desmayó que no fue captado por las cámaras de televisión. En ninguno de los dos sufrió complicaciones de salud.

"No sé qué pasó. Supongo que fue una carrera larga. Me levanté muy rápido y me mareé, estaba aturdido, pero me siento bien ahora. Sólo ha sido un pequeño susto para todos", explicó después el volante.

Wallace participó en la carrera que se desarrolló en el Atlanta Motor Speedway, que tuvo altas temperaturas, que pudieron provocar los desmayos del piloto.

Vaya susto que dio Bubba Wallace al perder la conciencia mientras daba una entrevista tras la carrera de NASCAR hoy en Atlanta.



El piloto fue llevado a la enfermería y se reporta estable.



Se cree que el calor y el agotamiento pudo ser el causante.



pic.twitter.com/2tc0j3NFCe — ???ALERTA RACING??? (@AlertaRacing) June 8, 2020