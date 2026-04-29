Pilotos Canel´s logran el top 10

La escudería Canel´s Racing/Team GP tuvo un productivo fin de semana durante la tercera ronda de la NASCAR México Series 2026, celebrada en el Aeropuerto Internacional de Tulum, donde sus pilotos lograron ubicarse dentro del top diez, sumando puntos importantes en la clasificación general.

Previo a la competencia, Rubén García Jr. se adjudicó la pole position tras marcar el mejor tiempo en los entrenamientos, mientras que Max Gutiérrez arrancó desde la sexta posición. Durante las actividades preliminares, ambos pilotos participaron en duelos de exhibición, finalizando en el segundo y sexto lugar respectivamente.

Ya en la carrera principal, García Jr. partió desde la posición de privilegio y logró mantenerse al frente durante las primeras vueltas, mostrando un ritmo competitivo que lo colocó dentro del top tres en gran parte de la prueba. Sin embargo, un contacto en los giros finales lo relegó hasta la octava posición, resultado que le impidió concretar un mejor cierre pese a su desempeño.

Por su parte, Gutiérrez enfrentó una carrera más complicada desde la parte trasera del pelotón, donde se vio involucrado en diversos incidentes. Aunque logró recuperarse momentáneamente y colocarse entre los primeros diez, un fuerte contacto lo obligó a ingresar a pits para reparaciones, perdiendo una vuelta y finalizando en la décima posición.

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A pesar de no alcanzar los resultados esperados, el equipo logró sumar unidades valiosas que le permiten mantenerse competitivo en el campeonato. La histórica carrera en Tulum dejó buenas sensaciones para la escudería, que continuará su preparación en busca de mejores resultados en las siguientes fechas del serial.