Pineda se corona con el AEK Atenas

México.- Gran noticia para el futbol mexicano. Orbelín Pineda y el AEK Atenas se coronaron en la liga de Grecia, y así cerrar con broche de oro la temporada 2025-2026 antes del arranque del Mundial.

El cuadro del mexicano venció 2-1 al Panathinakos en un duelo lleno de dramatismo porque la anotación de la victoria llegó en los minutos finales del juego. El rival del mexicano se puso al frente en el marcador y eso provocó nerviosismo en la afición local. La reacción fue casi inmediata y así se mantuvo hasta el tiempo agregado del segundo tiempo, cuando Joao Mario se encargó de hacer la anotación del gane.

Aún con un par de jornadas por delante, el equipo del futbolista azteca ya aseguró una liga más en su amplio palmares de títulos que posee el histórico equipo griego.

Ante este panorama, el mexicano puede "relajarse" para encarar el cierre de la campaña y así enfocarse en llegar de la mejor forma al Mundial 2026, en el que se espera represente a la Selección Mexicana.

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Durante este encuentro, el ex de Chivas disputó los 90 minutos posibles y así demostrar que es un futbolista fundamental en el equipo griego.

El mexicano llegó a tres títulos en Grecia, a donde llegó proveniente de España tras un gris paso por el Celta de Vigo. De 2023 a la fecha, Pineda se consolidó dentro del equipo y ahora suma dos Superligas de Grecia y una Copa.

Ahora, el objetivo del "Maguito" está en vestir la playera de México en el Mundial de este verano.