‘Piojo’ Herrera vuelve a postularse para el Tri

México.- En cuanto la Selección Mexicana quedó eliminada de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, la discusión sobre el nuevo director técnico del Tri tomó vuelo. Uno de los candidatos es Miguel Herrera, aunque los directivos de la Federación no lo hayan manifestado de manera pública, “el Piojo” siempre encuentra la forma de levantar la mano para el puesto.

“Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso. Pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la Selección, porque no tengo trabajo, pero sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó.” declaró a TUDN el ex entrenador de los Tigres y del América.

Herrera tomó las riendas de la Selección en 2013 para dirigir los partidos del repechaje mundialista contra Nueva Zelanda. Estuvo en el Mundial 2014 y se fue por la puerta de atrás después de la eliminación con Países Bajos en octavos de final y protagonizar una pelea con un periodista deportivo.

“Hay una revancha natural, no me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron, me parece que hice bien las cosas, no mejor que muchos, pero hice bien las cosas, igual que todos eliminados en Octavos de Final, pero dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo: entré de bomberazo, después vino un proceso en el que creo que pudimos hacer mejor las cosas” concluyó.

“El Piojo” no tuvo la mejor experiencia en su último trabajo como director técnico de Tigres. No logró el campeonato y eliminaciones tempranas en la liguilla, además de declaraciones desafortunadas derivaron en su despido del conjunto regiomontano. Sin embargo, hay quienes aseguran que sería la opción ideal para la selección.