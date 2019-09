Piqué y Shakira llevan a Nueva York la polémica Copa Davis

El futbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira están en la Gran Manzana para dar visibilidad mundial a la nueva Copa Davis, un torneo que la empresa Kosmos, propiedad del azulgrana, ha tratado de actualizar con importantes cambios, que no han sido bien recibidos por todos.



"¡El trabajo que hemos tenido que hacer estos meses era para convencer a todo el mundo de que esto era lo mejor para la Davis!", explicaba este jueves Piqué en un evento organizado por el campeonato en lo alto de uno de los rascacielos de Manhattan.



El deportista y su pareja, que se han dejado ver también en el Abierto de EE.UU. que se celebra en Flushing Meadows, posaron sonrientes frente a la majestuosa Copa Davis en un mítico escenario neoyorquino, con el Empire State Building de fondo, y dando muestras de la cercana relación de la que disfrutan.



"Han sido unos meses complicados", admitía el futbolista. "Obviamente cambia el formato de una competición tan tradicional y tan histórica, y hay gente que desde el inicio no estaba de acuerdo", decía sobre la primera edición de la Copa Davis Rakuten de Madrid, que se celebrará del 18 al 24 de noviembre próximo.



Y es que este es el primer año desde que se iniciara el torneo, en 1900, que se celebrará en una sola semana, en lugar de cuatro fines de semana distintos, y que por lo tanto tendrá lugar en una sola ciudad.



En el acto de Nueva York, celebrado en la sede de Sony en Manhattan, se anunció también la colaboración entre la Copa Davis y ese gigante de entretenimiento para la organización del torneo, una compañía con la que precisamente Shakira tiene una relación histórica, al firmar un contrato a los 13 años de edad.



Piqué se declaraba este jueves "muy contento" por la aceptación que ha recibido el nuevo concepto de la Copa Davis, pese a que el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, no haya anunciado hasta hace unos días su participación en un torneo por el que no daba señales de afecto.



"Hemos hablado con todos los jugadores y este año de momento, si tocamos madera y no hay lesiones, 19 de los top 20 (tenistas) van a poder participar", insistía el empresario y jugador del FC Barcelona.



"Son grandes noticias", afirmó Piqué sobre la incorporación de Djokovic, con quien dijo tiene una "relación muy, muy buena".



El que aun no ha confirmado su participación es el alemán Alexander Zverev, número 6 de la ATP, que inicialmente dijo que el torneo iba a celebrarse en un momento en el que quería tomarse un descanso, aunque luego ha anunciado su participación en otro evento deportivo.



"Alex es el único que ahora mismo no está confirmado por distintas razones, pero bueno. En eso estamos", señaló el deportista, que contó en el evento con la presencia de David Haggerty, el presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF).



El azulgrana señaló que se ha tenido que hacer un esfuerzo por convencer a los jugadores de que la Davis es una "competición única" porque "representar a sus países es lo mejor que puede haber en cualquier deporte".



"Alex (...) está siendo más complicado", subrayó.



Sobre los preparativos del torneo, que tendrá lugar en la madrileña Caja Mágica, el presidente de Kosmos apuntó que "queda poco para empezar", a la vez que aclaró que "hay mucho trabajo por delante".



Y sobre la elección de Madrid en lugar de Barcelona como sede de esta Copa Davis, en la que 18 equipos nacionales competirán por el trofeo, habló precisamente de la Caja Mágica, que en su día fue construida para unas posibles olimpiadas en la ciudad.



"Creo que (las instalaciones de la Caja Mágica) son perfectas para albergar una competición de este calibre", a la vez que señaló que, al ser Madrid la capital del país, hay más vuelos y las conexiones son mucho mejores.



"El interés que está teniendo esta competición hace unos años era impensable", sentenció Piqué.