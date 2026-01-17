Pisa logra inusual gol en casa para empatar
PISA.- Pisa, que es penúltimo en la Serie A, anotó apenas su segundo gol en casa de la temporada a tres minutos del final para empatar el viernes 1-1 con el Atalanta, que está en lo alto de la clasificación, y registrar su undécima igualada, la mayor cantidad de la liga.
El equipo local dominó un partido sombrío, pero solo había anotado una vez en ocho partidos en su estadio esta temporada y rara vez amenazó con aumentar esa escasa cifra.
Se vio en desventaja a siete minutos del final cuando Nikola Krstovic aprovechó un balón suelto cerca de la portería y disparó al techo de la red desde un ángulo cerrado.
Pero poco después, Rafiu Durosinmi conectó un centro de Mehdi Léris y le dio a Pisa un punto vital en su lucha contra el descenso.
Está un punto por encima de Verona e igualado con la Fiorentina. Ambos clubes tienen un partido pendiente.
