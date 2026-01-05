logo pulso
Pistons triunfan ante Cavaliers

Cunningham anota 27 y Jenkins suma 25 (21 solo en el segundo cuarto)

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Pistons triunfan ante Cavaliers

CLEVELAND.- Cade Cunningham anotó 27 puntos, Daniss Jenkins añadió 25 — 21 solo en el segundo cuarto — y los Pistons de Detroit se mantuvieron firmes el domingo en el tramo final para lograr una rara victoria como visitantes en Cleveland, venciendo 114-110 a los Cavaliers.

A pesar de jugar sin dos titulares, los Pistons, líderes de la Conferencia Este, rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas en el Rocket Arena y vencieron a los Cavaliers por solo la segunda vez en 15 partidos.

Donovan Mitchell anotó 30 — 23 después del descanso — para liderar a Cleveland, que estaba detrás por 13 puntos con menos de cinco minutos por jugar antes de reducir la ventaja de Detroit a 108-106 con una canasta de Darius Garland a 1:16 del final.

Sin embargo, el alero de los Pistons, Ausar Thompson, anotó en un rebote ofensivo con 17.dos segundos restantes, y Jenkins hizo cuatro tiros libres en los últimos 5.siete segundos para asegurar la victoria sobre los Cavs.

Cunningham acertó 11 de 11 desde la línea de tiros libres y los Pistons hicieron todos sus 21 intentos de tiro libre.

Darius Garland de Cleveland anotó 16 puntos pero falló los siete intentos de triples. Evan Mobley y Sam Merrill añadieron 15 puntos cada uno para los Cavs, quienes vieron su racha de victorias detenida en tres.

