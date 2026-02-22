Pistons vencen a Bulls de Chicago

CHICAGO.- Jalen Duren regresó de una suspensión y anotó 26 puntos y capturó 13 rebotes para ayudar a que los Pistons de Detroit tomaran el control en la segunda mitad y se impusieran con facilidad el sábado 126-110 a los Bulls de Chicago.

Cade Cunningham sumó 18 unidades, 13 asistencias y nueve rebotes, y se quedó cerca del 15mo triple-doble de su carrera, mientras los Pistons ganaron su quinto partido consecutivo. Tobias Harris también aportó 18 puntos y Duncan Robinson agregó 17 para el líder Detroit (42-13), que le propinó a Chicago su octava derrota seguida, la peor racha de la temporada para los Bulls.

Duren ayudó a consolidar el dominio de Detroit después de perderse dos partidos por su participación en una pelea en Charlotte el 9 de febrero. En este encuentro recibió una falta técnica por dejar caer despreocupadamente el balón sobre la cara de Nick Richards, de Chicago, en el tercer cuarto, mientras Richards estaba tendido en la cancha.

Josh Giddey anotó 27 puntos atinando 10 de 16 tiros de campo —incluyendo cinco triples—, pero los Bulls no pudieron seguir el ritmo de los Pistons después de irse al descanso abajo apenas 53-50. Matas Buzelis, Jalen Smith e Issac Okoro añadieron 15 cada uno, mientras los Bulls cometieron 23 pérdidas que derivaron en 28 puntos de Detroit.

