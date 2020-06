Pitcher Mike Leake rechaza jugar en todo 2020 por el Covid-19

Primero fueron algunos basquetbolistas de la NBA los que decidieron que no participarán en la reanudación de la temporada en Orlando y ahora con el beisbol de las Grandes Ligas comienza a sufrir sus primeras bajas por temor de los peloteros a contraer coronavirus.

El abridor de los Diamondbacks de Arizona, Mike Leake, decidió optar por no participar en la temporada de la MLB 2020 que se ha reducido a 60 juegos debido al coronavirus.

"Nos ha informado que eso es lo que va a hacer", dijo el gerente general de D-back Mike Hazen en una llamada de Zoom con periodistas el lunes.

Hazen no divulgó una razón por la cual Leake no jugará esta temporada.

"Durante esta pandemia mundial, Mike y su familia tuvieron muchas discusiones sobre jugar esta temporada", dijo el agente Danny Horwits a Jeff Passan de ESPN . "Tomaron en consideración innumerables factores, muchos de los cuales son personales para él y su familia".

Los jugadores de MLB que califican con condiciones preexistentes que los hacen de alto riesgo de estar expuestos al coronavirus pueden optar por rechazar jugar la campaña sin perder su salario. Los jugadores que no tienen esas condiciones aún pueden optar por no participar, pero perderán el pago y el tiempo de servicio.