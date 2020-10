Pitchers mexicanos que han abierto juegos de Serie Mundial

Esta noche de sábado, cuando haga su primer disparo sobre la lomita del Global Life Field, Julio Urías se convertirá en el cuarto pitcher mexicano que abra un juego de la Serie Mundial, lo cual es poco común si se toma en cuenta que la actual, entre los Rays de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles, es la edición 116 del "Clásico de Otoño". Eso sí, ninguno de los tres anteriores perdió.

A sus 24 años de edad, el sinaloense ha sido designado por el manager de los Dodgers, Dave Roberts, para iniciar el cuarto duelo del compromiso que los californianos ganan 2-1 a los de Florida.

Urías ya tiene la marca de más victorias para un lanzador nacido en México en los Playoffs de las Ligas Mayores (seis), con lo que superó al mítico Fernando Valenzuela (cinco), pero necesita ganar esta noche para realmente aspirar a poder hablarse de tú con el icónico expitcher de Etchohuaquila, Sonora.

FERNANDO VALENZUELA (DODGERS, 1981)

Justamente, el "Toro" fue el primer lanzador mexicano que abrió un partido de Serie Mundial y lo hizo con la franela de los Dodgers. La noche del 23 de octubre de 1981, el entonces novato Fernando Valenzuela fue la carta del manager Tom Lasorda para intentar que Los Ángeles despertara frente a los Yankees de Nueva York, quienes se habían impuesto en los dos primeros compromisos.

Aquel tercer juego de 1981 era vital para los Dodgers... Y el "Toro" no falló en Dodger Stadium.

Su rival de montículo fue Dave Righetti, pero el mexicano estaba dispuesto a brillar y a acentuar la "Fernandomanía" que inundó a Los Ángeles en 1981.

No sólo se llevó la victoria, en el triunfo de los Dodgers (5-4), sino que lanzó la ruta completa. En esos nueve innings, ponchó a seis rivales, otorgó siete bases por bolas, recibió nueve hits y le hicieron cuatro carreras limpias, pero sacó los outs más valiosos en el momento justo.

Fue el envión anímico que necesitaban los Dodgers, porque -después de esa noche- ganaron los siguientes tres partidos y se llevaron el título en seis duelos. Si hubiera existido un séptimo juego, Valenzuela era el pitcher programado para abrirlo por Los Ángeles.

El "Toro" también fue campeón con los Dodgers en 1988 (el más reciente título de la franquicia), pero una lesión le impidió estar disponible en esa Serie Mundial ante los Athletics de Oakland.

JAIME GARCÍA (CARDINALS, 2011)

Tuvieron que pasar 30 años para que otro lanzador mexicano abriera un partido de Serie Mundial.

En la edición de 2011, los Rangers de Texas se midieron con los Cardinals de San Luis, quienes tenían al tamaulipeco Jaime García como uno de sus hombres fuertes en la rotación abridora.

El nativo de Reynosa es, hasta ahora, el único mexicano que ha iniciado dos partidos de un "Clásico de Otoño", aunque en ambos se fue sin decisión.

El jueves 20 de octubre de 2011, García fue el abridor de San Luis en el estadio Busch. Su rival de montículo fue Colby Lewis y tuvo una extraordinaria labor, pero careció de apoyo de sus compañeros en el bullpen.

El mexicano lanzó durante siete entradas, en las que apenas le pegaron tres hits, dio una base por bolas y ponchó a siete Rangers, además de que no recibió carreras. Justo después de salir, en la parte baja de ese séptimo inning, los Cardinals se pusieron adelante 1-0 y García aspiraba al triunfo, pero los de Texas hicieron dos anotaciones en la novena y se llevaron el triunfo (2-1).

Justo una semana después, el jueves 27 de octubre de 2011, García volvió al centro del diamante en el estadio Busch, para el sexto partido, y de nueva cuenta contra Colby Lewis.

Los Rangers estaban adelante en la serie 3-2, por lo que Jaime estaba obligado a tener una buena actuación, porque perder significaría el adiós al sueño del título.

No le fue tan bien, pero esta vez sí tuvo apoyo de la ofensiva.

Sólo trabajó durante tres entradas, en las que admitió cinco imparables, le hicieron dos carreras, ponchó a tres adversarios y otorgó dos bases por bolas. Dejó el partido empatado a dos, pero los Cardinals se impusieron de forma dramática (10-9) en 11 entradas, por lo que obligaron al séptimo juego, que también ganaron (6-2) y se proclamaron campeones.

JOSÉ URQUIDY (ASTROS, 2019)

Ocho años después, otro mexicano abrió un juego de Serie Mundial. Esta vez, un nativo de Mazatlán, Sinaloa: José Urquidy, con los Astros de Houston.

El sábado 26 de octubre de 2019, Urquidy abrió el cuarto juego del "Clásico de Otoño", como visitante, frente a los Nationals de Washington, que lideraban el compromiso 2-1.

Pero Urquidy fue clave para que los Astros lo igualaran a dos triunfos por bando. Cumplió con una salida sensacional: trabajó durante cinco entradas, en la que apenas se le embasaron un par de adversarios (producto de imparables), ponchó a cuatro, no recibió carreras ni regaló bases por bolas.

Salida de calidad en el momento justo, porque guió a Houston al triunfo (8-1) que él se apuntó.

Al final, los Nationals ganaron el título en siete partidos, pero Urquidy tiró una joya de pitcheo en la única salida que tuvo.

JULIO URÍAS (DODGERS, 2020)

Este sábado 24 de octubre, el sinaloense tendrá la responsabilidad de guiar a Los Ángeles a su tercer triunfo en esta Serie Mundial, con la posibilidad de que, en lo personal, alcance su séptima victoria en Playoffs y aumente el récord para los lanzadores mexicanos, en una carrera que apenas parece estar por llegar a sus mejores años.