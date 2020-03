Planea SEER cancelar todas las actividades deportivas

Para el Sistema Educativo Estatal Regular, la prioridad suprema es la salud de todos sus agremiados y ante esta situación y por la indefinición que se tienen sobre cuando tiempo va a durar la contingencia sanitaria, es muy probable la cancelación de todas sus actividades deportivas durante el presente ciclo escolar.

Entrevistado por este medio Víctor Manuel Ascanio Ruiz, jefe de la oficina de Comunicación Social del SEER, dio a conocer que como todas las actividades se rigen por un ciclo escolar y el mismo se acerca a su fin y todavía no hay una certeza de cuando se podrá reanudar la actividad en forma normal, es muy seguro de que se cancelen todo lo programado en materia deportiva, tanto a nivel local como a nivel nacional.

"Es prioridad para el SEER el resguardo de los alumnos y ciudadanos y hasta en tanto las autoridades sanitarias, no autoricen el regreso a la actividad no se hará nada al respecto, además de que por la premura de la situación no se tienen contemplado un plan "B", nosotros nos manejamos por ciclos escolares y el presente termina en julio, fecha en la que no sabemos si ya habrá pasado la contingencia y por ende podría haber poco tiempo para reprogramar las actividades".

Y agregó, "sabemos que hay entusiasmo por parte de los seleccionados de participar, ya que para muchos de ellos, era la primera vez de tomar parte en eliminatorias estatales, o en su caso, en eventos nacionales, que por la contingencia a lo mejor no se van a poder llevar a cabo, pero aquí lo primera que debe de prevalecer es el cuidado de los alumnos y entrenadores".

En este momento, los alumnos que ya se había ganado su pase a un evento ya sea estatal o nacional, deberán de estar en sus casas atendiendo las indicaciones de la Secretaria de Salud a nivel federal, para mantenerse sanos y pasada la situación se habrá de analizar si hay el tiempo y la organización para reponer los eventos deportivos que tuvieron que ser suspendidos.