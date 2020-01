Pliskova derrota a Osaka y defenderá el título de Brisbane ante Keys

La checa Karolina Pliskova, campeona en 2017 y 2019, doblegó a la japonesa Naomi Osaka y se ganó una plaza en la final del torneo de tenis de Brisbane (Australia), ante la estadounidense Madison Keys, quien apartó a su vez de la lucha por el título a la también checa Petra Kvitova.



La campeona defensora Karolina Pliskova se impuso 6-7 (10), 7-6 (3), 6-2 a la japonesa Naomi Osaka, monarca del Abierto de Australia, tras salvarse de un match point.

Pliskova intentará obtener su tercer título de Brisbane en cuatro años.

Osaka quebró por primera vez para tomar una ventaja de 6-5 en el segundo parcial, luego de resolver el primero en un desempate. Pero la japonesa no pudo convertir otra oportunidad de rompimiento.

"Estoy orgullosa. Seguí peleando, porque el partido pudo haberse puesto realmente mal después de ese primer set", dijo Pliskova. "No hubo muchas cosas que yo hiciera mal. Pero ella jugaba muy bien".

Los resultados de las semifinales revelan la igualdad de los dos cruces. Ambos partidos se resolvieron en tres mangas.

Pliskova, segunda en el ránking mundial, y Madison Keys, decimotercera, protagonizarán un duelo inédito en el circuito profesional.

La checa buscará el decimosexto entorchado de su carrera y el tercero en Brisbane, tras sus triunfos en 2017 y 2019. EFE

Madison Keys se sorepuso a un quiebre y a una desventaja de un set para imponerse el sábado a Petra Kvitova.

La estadounidense doblegó a la bicampeona de Wimbledon, al ganar nueve de 10 games para recuperarse a la mitad del duelo, en camino a una victoria por 3-6, 6-2, 6-3. La checa Kvitova se había coronado en Brisbane en 2011.

Una conversación con el entrenador argentino Juan Todero fue clave para que Keys cambiara el rumbo de su partido, según relató la propia estadounidense.

"Básicamente me dijo: 'No te desalientes'", dijo Keys. "Sentía que tenía oportunidades pero que no podía aprovecharlas... Cuando lo hice, percibí que la balanza del encuentro se inclinó en diferentes direcciones, pero yo gané confianza".