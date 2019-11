Pliskova vence a Halep y logra el pase a las semis en las finales WTA

La checa Karolina Pliskova venció a la rumana Simona Halep, por 6-0, 2-6 y 6-4 en una hora y 43 minutos, y se clasificó para disputar la penúltima ronda de las Finales de la WTA en Shenzhen (China).



Fue una gran batalla en la que la discípula de la española Conchita Martínez mantuvo la calma y tomó delantera en el último set, gracias a una rotura en el sexto juego (4-2). Aunque la campeona de Wimbledon recuperó luego ese saque robado en el noveno (5-4), Karolina volvió a restar con presión y Halep, que cometió seis dobles faltas, dejo escapar de nuevo su servicio para que la checa venciera por segunda vez este año a la rumana (Miami) y recortara en el duelo entre ambas, favorable aún a la tenista de Constanza por 7-4.

Pliskova se enfrentará en semifinales con la australiana Ashleigh Barty, ya clasificada desde el jueves.

Antes, la ucraniana Elina Svitolina dio cuenta de la estadounidense Sofia Klenin por 7-5 y 7-6 (10). Klenin había sustituído a la canadiense Bianca Andreescu que se retiró del torneo con un problema en la rodilla izquierda.

Svitolina saltó a la pista con el billete para las semifinales ya en su bolsillo, y derrotó a Klenin, en dos horas y 10 minutos, para finalizar líder del grupo Púrpura y aún imbatida.

"Cada vez que salto a la pista lo hago para ganar", dijo la ucraniana al recordar que eso lo aprendió de su familia.. "Mis padres me lo inculcaron, tengo que luchar por todo y dar el cien por cien cada vez que juego. Ellos se habrían enfadado si le hubiera dado este partido. Y mi abuela también, se pondría muy triste", comentó la ucraniana, semifinalista en Wimbledon y US Open, que acabó con once saques directos y 25 golpes ganadores.

Svitolina se enfrentará en semifinales contra la suiza Belinda Bencic. "Conozco su estilo de juego. Toma la bola muy pronto y tienes que estar lista. Para mí, lo más importante es recuperarme y estar fresca mañana fisica y mentalmente", zanjó.