Pochettino: El efecto del penalti fue muy negativo para el equipo

Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, aseguró este sábado, después de perder la Liga de Campeones, que el gol que marcó el Liverpool de penalti en los primeros instantes del partido "fue muy negativo" para su equipo.



"Todo el mundo ha visto lo que ha pasado. A los 20 segundos, dar un penalti y marcarlo, todo lo que se ha planeado en la semana afecta a lo que se ha diseñado. El Liverpool no se esperaba eso, no era planificado conseguir un penalti. El efecto fue muy negativo para el equipo", declaró.



Además, en declaraciones a Movistar Liga de Campeones, analizó la jugada, una mano de Moussa Sissoko a los 27 segundos: "No lo he visto. Toca primero en el cuerpo, en ningún momento va con la mano. Es una jugada que si vamos a analizarla, toca el balón en el brazo, claro que lo toca. Pero es interpretación del árbitro", comentó.