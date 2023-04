A qué hora ver los partidos de este sábado de la LigaMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX está viviendo su penúltima jornada del torneo Clausura 2023, justo para este sábado 22 de abril hay dos duelos atractivos, protagonizados por Chivas, América, Cruz Azul y Pumas.

Chivas y Cruz Azul chocarán en el estadio Akron, los locales van por los tres puntos que les permitan seguir buscando la liguilla directa, mientras que la Máquina necesita las unidades para ir garantizando que el repechaje lo jueguen de local.

Mientras que el día lo cierra el Clásico Capitalino entre América y Pumas.

Las Águilas tienen como objetivo terminar sublíderes del Clausura 2023, aunque lo harán sin una pieza fundamental, como Henry Martín, quien por lesión se perderá el encuentro.

Los Felinos viven gran momento tras la llegada de Antonio Mohamed al banquillo, con dos victorias seguidas ya están en zona de repechaje, así que ya no se pueden dar el lujo de no sumar puntos en las dos jornadas restantes.

Pachuca y Atlético de San Luis son los que abren la actividad de la Jornada 16 de este sábado, los Tuzos aspiran a que con combinación de resultados alcancen liguilla directa y los potosinos van por los puntos para asegurar el repechaje.

¿Dónde ver los partidos de la Liga MX de este sábado 22 de abril?

Jornada 16 del Clausura 2023

Pachuca vs Atlético de San Luis

Estadio Hidalgo / 17:00 horas

Transmisión: Claro Sports, Claro Sports Youtube y Fox Sports

Chivas vs Cruz Azul

Estadio Akron / 19:05 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN, Afizzionados, ViX+ y Chivas TV

América vs Pumas

Estadio Azteca / 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX+