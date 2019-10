¿Podría Yao Ming limar asperezas entre la NBA y China?

TOKIO (AP) — Yao Ming podría el intermediador si la NBA y China van a limar diferencias.



Yao es un exjugador de los Rockets de Houston y miembro del Salón de la Fama. En su país natal, el centro ejerce influencia como líder de la Federación de Basquetbol de China y es una de las personalidades más reconocidas del país.

El comisionado de la NBA Adam Silver quiere hablar con él, y pronto.

"Confío reunirme con Yao Ming y poder tener un acuerdo", dijo Silver el martes. "Pero ahora misma está muy irritado, y lo entiendo".

Silver habló en una rueda de prensa en Tokio previo a un partido de pretemporada entre los Rockets y los Raptors de Toronto, actuales campeones de la NBA. El comisionado defendió el derecho a la libertad de expresión del gerente general de los Rockets, Daryl Morey, al tuitar la semana pasada su respaldo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong.

El tuit fue borrado después. Pero Silver quiso dejar en claro la postura de la NBA.

"Entiendo que hay consecuencias", dijo Silver. "No vamos a disculpar porque Daryl ejerció su libertad de expresión. Lamento que tanta gente (en China) estén molesta, incluyendo millones y millones de nuestros aficionados".

Silver dijo que la liga contactó a Yao y se sugirió que ambos se vean cuando viaje el miércoles a Shangai. Los Lakers de Los Ángeles y los Nets de Brooklyn escenificarán las exhibiciones el jueves en Shangai y el sábado en la ciudad sureña de Shenzhen, vecina de Hong Kong.

El canal estatal CCTV anunció que no transmitirá los dos partidos de pretemporada.

"No hay duda que el tuit de Daryl ha tocado lo que yo describiría como algo sensible en China", dijo Silver. "Creo que Yao está muy inquieto. No creo que acepta cómo estamos haciendo las cosas".

Silver dijo que él y Yao "hemos sido amigos cercanos desde que llegó a la liga". Habló de encontrar "respeto mutuo a nuestros respectivos sistemas políticos y creencias".

Jugadores y técnicos fueron consultados sobre la situación tras la victoria de los Raptors ante los Rockets, 134-129.

"No es una distracción", dijo el base de los Rockets Russell Westbrook. "Nos enfocamos en nuestro equipo y ser mejores".

El básquetbol es muy popular en China, donde la NBA lleva tres décadas echando raíces, y la popularidad de Yao como la primer y única súper estrella china en la liga.