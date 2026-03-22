Pogacar conquista su primera ´Classicissima´

SAN REMO.- Ensangrentado, magullado y maltrecho, Tadej Pogacar finalmente ganó la carrera de Milán-San Remo.

Pogacar se recuperó de una caída a unos 30 kilómetros de la meta para superar a Tom Pidcock sobre la línea y ganar el sábado por primera vez la carrera conocida como La Classicissima.

La Milán-San Remo es una de las clásicas de un día más largas de Europa, con casi 300 kilómetros para iniciar la temporada de ciclismo.

Era uno de los pocos títulos que aún se le resistían a Pogacar, una de las mayores estrellas del ciclismo, y admitió en varias ocasiones que estaba desesperado por cambiar eso.

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Las opciones de Pogacar parecieron disminuir cuando se vio involucrado en la caída, que desgarró el lado izquierdo de su culotte y le dejó raspaduras y cortes en la pierna.

El ganador del año pasado, Mathieu van der Poel, también se fue al suelo, pero el dúo logró volver a engancharse a la parte trasera del pelotón al inicio de la penúltima subida a la Cipressa.

Pogacar se abrió paso hasta el frente, se mantuvo con un ataque inicial y luego atacó él mismo cerca de la cima, con solo Pidcock y van der Poel capaces de seguirlo.

El trío tenía una ventaja de 25 segundos en la cima, aunque se redujo a 11 cuando comenzaron la subida al Poggio poco antes de la llegada.

Pogacar atacó a mitad de la subida y logró soltar a van der Poel. Intentó varias veces descolgar a Pidcock, pero no pudo distanciarlo y quedaron emparejados al coronar la cima.

Poco pudo separar al dúo en el descenso. Pogacar lanzó el esprint a 200 metros de la línea y venció a Pidcock por media rueda.

Wout Van Aert ganó el esprint del grupo para terminar tercero.